Blues sparket Hitchcock

Det har vært meningen at Yeo skulle etterfølge Hitchcock etter denne sesongen, men 65-åringen fikk ikke lov til å fullføre det som skulle være hans avskjedssesong.

Sportsdirektør Doug Armstrong offentliggjorde trenerskiftet etter klubbens femte tap på seks kamper.

- Vi taper ikke med stoltheten i behold. Jeg synes ikke laget gjør sitt beste, og Ken må betale prisen, sa han.

Hitchcock var i sin sjette sesong som Blues-trener. Laget kom til sluttspill i de fem foregående, og var i semifinale i fjor. Laget er fortsatt inne på sluttspillplass, men formpilen peker nedover.

- Det er for mange som spiller for seg selv, sa Armstrong, som fortalte at Hitchcock tok nyheten tungt.

- Det var ingen hallelujastemning da jeg sa det til ham. Han var sint, sa han.

Klubbens tre målvakter har redningsprosent på 88,7, dårligst i NHL, og keepertrener Jim Corsi fikk også sparken.

Hitchcock har 20 år som NHL-trener bak seg, og han førte Dallas Stars til Stanley Cup-seier i 1999. Hans 781 grunnserieseirer er fjerde best noensinne. Han er bare en seier bak tredjeplasserte Al Arbour.

(©NTB)