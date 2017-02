31 russere søker IAAF om å få konkurrere som nøytrale

De som eventuelt får sine søknader godkjent av Det internasjonale friidrettsforbundet vil dermed kunne omgå den internasjonale utestengelsen som russerne har måttet leve med siden høsten 2015.

Da det ble avslørt at russerne hadde drevet med statsstøttet doping, reagerte lederne i IAAF umiddelbart og utestengte alle russere fra internasjonal friidrett på ubestemt tid. Men enkeltutøvere som kan bevise at de ikke har vært en del av dopingprogrammet, kan få muligheten til å delta internasjonalt som nøytrale utøvere.

Nå har Russlands friidrettsforbund offentliggjort en liste med navn på 31 utøvere som har søkt om å bli godkjent for start i 2017. De mest kjente er OL-mesteren i høyde fra 2012, Ivan Ukhov, verdensmesteren på 110 meter hekk fra Beijing i 2015, Sergej Sjubenkov og Lukman Adams, innendørsverdensmesteren i tresteg fra 2014.

Kjente kvinner søker også

Det er selvsagt ikke bare mannlige utøvere som håper å komme gjennom nåløyet til IAAF. Flere kjente russiske friidrettskvinner har også sendt inn søknad. Det gjelder, blant andre, Jekaterina Koneva, trestegvinneren i innendørs-VM i 2014, Svetlana Sjkolina som vant høydebronse i London-OL i 2012, og Anzjelika Sidorova, EM-vinneren i høyde fra 2014.

Da russisk friidrett ble kastet ut fra det gode selskap i IAAF, mistet utøverne også muligheten til å delta i Rio-OL. Så sent som i desember bestemte IAAF-styret at utestengelsen av russerne skulle forlenges inntil videre.

En av dem som ble rammet av utestengelsen fra OL var stavdronningen Jelena Isinbajeva. Hun hadde planer om å avslutte karrieren i Rio de Janeiro, men fikk aldri sjansen til det.

Ny vurdering i februar

IAAF har bestemt seg for å gjøre en ny vurdering av sanksjonene mot russisk friidrett i februar, men det innebærer at majoriteten av russiske utøvere som satser mot innendørs-EM fra 3. til 5. mars ikke får sjansen til å stille der, med mindre de får tillatelse til å stille som nøytrale.

I den siste rapporten fra canadieren Robert McLaren i desember, ble det hevdet at over 1000 russiske var involvert i et dopingprogram som var organisert og støttet av staten og idrettsdepartementet i landet. Dette skal ha pågått over flere år.

Den russiske regjeringen har gjentatte ganger benektet statlig doping uten at det har gjort at sanksjonene er blitt hevet. Det russiske friidrettsforbundet ga i januar IAAF støtte i beslutningen om å tillate russere å stille i internasjonale konkurranser som nøytrale utøvere.

