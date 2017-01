Ulloa med kraftsalve mot Ranieri

30-åringen kom til regjerende mester Leicester fra Brighton i 2014, men ba tidligere denne måneden om å bli solgt på grunn av manglende spilletid. Mandag tok han til sosiale medier for å vise sin misnøye etter at det ble rapportert at Ranieri angivelig skal ha avslått et bud fra Sunderland.

- Med all respekt for Leicester-fansen. Jeg føler meg forrådt av Ranieri og sviktet av klubben. Jeg vil ikke spille for dem mer, skrev Ulloa på Twitter.

Lei seg

Spissen har kun startet én seriekamp denne sesongen og scoret ett mål. Argentineren startet sju seriekamper forrige sesong da Leicester vant Premier League for første gang.

- Jeg er lei meg for den nåværende situasjonen siden jeg har hatt to fantastiske år her, sa Ulloa i et intervju med Sky Sports.

- Men nå er jeg i den situasjonen at jeg ikke er med i planene videre her. Jeg føler at det beste for meg er å dra og være lykkelig et annet sted. Manageren har sagt til meg de siste tre månedene at jeg kunne gå hvis noen tilbyr fire eller fem millioner pund. Jeg forstår det slik at større bud enn det ikke har blitt vurdert, fortsatte han.

Ranieri vil beholde ham

- Nå sier Ranieri at han vil at jeg skal bli. Hvis jeg blir, kommer det til å påvirke min fremtid og min karriere.

Ranieri tviholder på spissen.

- Vi vil ikke selge ham. Jeg vil ikke selge fordi jeg kun har Islam Slimani som spydspiss, og jeg trenger en spydspiss til. Jeg vil ha Leo her og håper at han kan være rolig og forstå min situasjon, sa Leicester-manageren.

Leicester opplyste på sin hjemmeside mandag at Ulloa ikke vil være tilgjengelig til tirsdagens kamp mot Burnley på grunn av en skade.

