Skiskytter-VM: Mixed-laget klart

Det melder TV 2 som har fått uttaket bekreftet tirsdag. VM i skiskyting arrangeres i Østerrike om en drøy uke. Svendsen er tiltenkt ankeretappen for det norske laget.

- Jeg mener at vi har utøvere på dette laget som skal være gode nok til å kjempe i toppen om medaljer – aller helst om gullet, sier landslagstrener Egil Kristiansen til kanalen.

- Nå har vi et lag med et høyt potensial. Dersom alle gjør jobben og har optimale prestasjoner, vet vi at det er gode muligheter for å stå på toppen, sier Kristiansen.

I fjorårets VM i Holmenkollen tok det norske mixed-laget bronse bak Frankrike og Tyskland.

(©NTB)