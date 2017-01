Semb med intensiv jakt på Høgmos etterfølger

Den inngår i VM-kvalifiseringen og spilles i slutten av mars.

- Jeg oppfatter fortsatt at denne jobben er attraktiv ute i markedet, men utviklingen økonomisk i mange ligaer gjør det mer utfordrende for oss, sier toppfotballsjef Semb til NTB.

- Prisen på TV-rettigheter har skutt i været i mange land de siste årene. Det sammen med inntekter fra mester- og europaliga, skaper et høyt lønnsnivå. Vi har ikke økonomiske muskler til å konkurrere. Og det er ikke aktuelt for oss å gå høyere. Styret har vært veldig tydelig her, sier Semb.

En norsk landslagstrener vil trolig tjene cirka 4 millioner kroner i året.

Bradley

- Er Bob Bradley ute av dansen?

- Jeg kommenterer ikke navn eller antall på aktuelle kandidater.

- Vil det være et nederlag om dere ikke får en norsk trener?

- Det ligger ingen kravspesifikasjoner til nasjonalitet, og Fotballforbundets styre har ikke lagt noen føringer her.

Hardt

Semb kaller arbeidet med å finne Per-Mathias Høgmos etterfølger som "krevende og en stor jobb".

Høgmo ga seg etter tapet for Tsjekkia i VM-kvalifiseringen. Der ligger Norge kraftig på etterskudd etter fire av ti kamper. Det må et lite idrettsunder til om det skal bli VM-spill neste sommer i Russland.

Ståle Solbakken var NFFs klare førstevalg. Han meldte seg ut av diskusjonen etter noen møter med NFF.

Ole Gunnar Solskjær ble det ikke inngått samtaler med. Det kom aldri så langt.

- Tidslinjen har ikke endret seg. Vi jobber for å ha et navn klart til Nord-Irland. Sekundært blir det en midlertidig løsning. Det er fortsatt vel åtte uker til den kampen, sier Nils Johan Semb.

Han var landslagssjef sist Norge spilte et internasjonalt mesterskap. Det var EM i 2000.

