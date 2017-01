SKI-NM 2019 til Meråker

Mesterskapet i langrenn er planlagt til månedsskiftet januar/februar 2019. Meråker var en av to NM-søkere. Varden Meråker er en meget erfaren arrangør som tar på seg både små og store arrangement. Grova Skisenter er tradisjonelt et snøsikkert og velegnet anlegg for denne type mesterskap. Meråker arrangerte også ski-NM for ti år siden.

- Skistyret mente det var Meråkers tur i år. IL Varden Meråker er en solid søker og en god kandidat for et norgesmesterskap i langrenn del 1. Klubben har en dyktig og erfaren arrangørstab, og det er stor langrennsinteresse i idrettslaget og i bygda, sier skipresident Erik Røste.

Årets NM går på Lygna i Gran kommune, mens neste år skal mesterskapet gå på Vang i Hamar kommune.

(©NTB)