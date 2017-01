Pato hentet til Kina av Cannavaro

Den tidligere Milan-profilen skriver på Twitter at han er veldig glad for at overgangen til Quanjian har gått i orden.

Ifølge rapporter fra kinesiske medier, ligger overgangssummen på 18 millioner euro, noe som tilsvarer rundt 160 millioner kroner.

27 år gamle Pato scoret seks mål på 24 kamper for den spanske La Liga-klubben Villarreal. Brasilianeren ble lånt ut til Chelsea i en kort periode forrige sesong, der det kun ble to opptredener. Pato har vært inn og ut av Villarreal-laget etter at ryktene om en overgang til kinesisk fotball dukket opp.

Quanjian rykket opp til den kinesiske superligaen som mester på nivå to forrige sesong og trenes av tidligere Italia-kaptein Fabio Cannavaro. Belgiske Axel Witsel kom til klubben tidligere i januar.

Pato føyer seg inn i rekken av profilerte brasilianere som har reist til Kina i løpet av det siste året. Hulk, Oscar, Ramires og Paulinho spiller alle i superligaen. Det samme gjør colombianske Jackson Martínez og argentinerne Ezequiel Lavezzi og Carlos Tevez.

