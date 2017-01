Norsk storseier over USA i bandy-VM

Dermed synes det norske laget å gå mot gruppeseieren og vil møte fireren fra A-gruppen, som trolig enten blir Finland eller Kasakhstan i kvartfinale.

Det nye av året er at de fire beste nasjonene, Sverige, Russland, Finland og Kasakhstan utgjør gruppe A, mens Norge, USA, Tyskland og Hviterussland utgjør B-gruppen. Alle lagene tar seg videre til kvartfinale hvor vinner i A møter firer i B osv.

Det norske laget fikk en grei åpning og var oppe i en tomålsledelse etter scoringer fra Christian Randsborg og Eirik Bo Johnsen. Amerikanerne tok seg inn i kampen igjen med to scoringer.

Fredrik Randsborg gjorde 3-2 i det 29. minutt, mens resten av 1. omgang endte uten scoringer.

Kampen ble derimot avgjort tidlig i annen omgang da Nikolai Rustad Jensen scoret to kjappe mål. Jensen scoret for øvrig fem mål i 10-1-seieren over Hviterussland mandag.

Så gjorde nordmennene ytterligere tre mål ved Sondre Bratvold Kristoffersen (2) og Fredrik Randsborg, før USA fikk sitt trøstemål på straffe mot slutten av kampen.

Norge møter Tyskland i den siste gruppespillskampen onsdag. Tyskerne spilte 7-7 mot Hviterussland tidligere på dagen.

