Kristoffersen kalt Stockholm-rennet en vits

- Når de to beste slalåmkjørerne i verdenscupen blir slått ut i første runde er det grunn til å spørre hvorfor dette rennet skal telle med i slalåmcupen, sa Kristoffersen og rettet kritikk mot Det internasjonale skiforbundet (FIS). Han selv tapte for Linus Straßer fra Tyskland som senere gikk til topps i rennet, mens Hirscher ble satt ut av fartsspesialisten Aleksander Aamodt Kilde. Begge stjernene røk ut i første runde (åttendedelsfinalen).

- De som bestemmer må begynne å bruke hodet. De må tenke litt, mente Kristoffersen og rettet seg mot FIS-ledelsen.

Svenske Frida Hansdotter som ble slått av Nina Løseth i bronsefinalen for kvinnene, er på mange måter enig med Kristoffersen. Hun synes riktignok at konkurranseformen er artig, men undrer på hvorfor det skal telle i verdenscupen.

- Dette er viktig og en stor folkefest. Derfor er parallellslalåm en viktig gren, men det bør ikke telle i slalåmcupen, sa Hansdotter.

Mikaela Shiffrin som vant blant kvinnene, sa at hun mener parallellslalåm er bra for alpinsporten, men mente også at det bør innføres en egen cup for slike konkurranser.

