Juventus-Sakor lånes ut til Willem II

Juventus-spilleren bekrefter overfor TV 2 at han er på trening med sin nye klubb og er også avbildet i aksjon. Også Nettavisen skriver at midtbanespilleren er klar for Willem II.

Sakor var på lån i Vålerenga i fjor og var ønsket med videre av Ronny Deila, men ender i stedet opp i den nederlandske Æresdivisjonen, i selskap med flere andre nordmenn.

Martin Ødegaard er lånt ut fra Real Madrid til Heerenveen, der også Morten Thorsbye og Dennis Johnsen befinner seg. Alexander Sørloth og Ruben Yttergård Jenssen spiller for Groningen, mens Bersant Celina på lån i Twente.

Det internasjonale overgangsvinduet stenger tirsdag.

Willem II ligger på 11.-plass i Æresdivisjonen.

