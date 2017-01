Dagbladet påstår at fotballandslagets neste trener er klar

I kommentaren står det også at sjansen er stor for at den som nå blir utpekt ikke kommer til å bli sittende lenger enn til sommeren 2018. Det blir også hevdet at fire mann var med i finalefeltet om å få jobben. En av dem skal være svensk, og Dagbladet mener å vite at det er tidligere Rosenborg-trener Erik Hamrén.

Etter at Per-Mathias Høgmo fikk sparken 16. november har ikke Norge hatt landslagssjef i fotball. Etter det har toppfotballsjef Nils Johan Semb jobbet iherdig for å få på plass Høgmos erstatter. Førstevalget var Ståle Solbakken, men han sa raskt nei til å gå videre. Heller ikke Ole Gunnar Solskjær som var i bildet, var aktuell.

Bob Bradley, den tidligere Stabæk-treneren, er fortsatt med, som en av de fire i finalefeltet, men hvem som er valgt får man ikke vite før fotballstyret med president Terje Svendsen i spissen har godkjent avgjørelsen som er tatt.

Da kommer det, ifølge Dagbladet, til å bli innkalt til pressekonferanse på Ullevaal stadion. Dagbladet mener bestemt at sjansen for at det kan skje allerede onsdag er stor.

