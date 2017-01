Conte vil ødelegge Liverpools gullsjanser

Contes menn er for øyeblikket ti poeng foran Liverpool, som kun har vunnet én av sine siste åtte kamper i alle konkurranser denne måneden.

Selv om italieneren erkjenner at det er 15 seriekamper igjen for begge lag etter tirsdagens batalje, mener Conte at en Chelsea-seier vil være tungt å svelge for et Liverpool-lag som vant 2-1 på Stamford Bridge i september, én av bare tre kamper Chelsea har tapt så langt denne sesongen.

- Det vil være et hardt slag for dem mentalt, sa Conte.

Dobbelttap

- Det er viktig å vinne slike kamper for å øke selvtilliten ved å ta tre poeng fra en rival. Jeg håper å endre resultatet fra motsatt oppgjør, fortsatte den tidligere italienske landslagssjefen.

Chelseas tap mot Liverpool ble fulgt av nok et tap mot London-rival Arsenal, som gjester Stamford Bridge på lørdag.

Arsenal er for øyeblikket Chelseas største konkurrent i kampen om ligagullet. Arsène Wengers menn er åtte poeng bak Contes seiersmaskin.

- Det er en veldig viktig uke, men jeg vet også at vi etter disse to kampene har igjen 14 kamper. Resultatene er viktige, men ligaen er ikke avgjort etter disse to kampene, sa Conte.

Formasjonsendring

Etter å ha spilt med fire forsvarere i starten av sesongen, fant Conte suksessoppskriften med å legge om til 3-4-3. Chelsea gikk deretter løs på en seiersrekke på 13 kamper, som ikke tok slutt før i starten av januar mot Tottenham.

- Helt ærlig, så synes jeg vi er et annerledes lag. Ikke Liverpool. Jeg mener at vi har vokst mye, sa italieneren.

- Etter kampen (mot Liverpool) sa jeg "i dag møtte vi et godt lag, et kjempegodt lag, men i dag var vi ikke et lag. Bare gjennom tøft arbeid kan vi bli et bedre lag". Jeg tror vi klarte det, fortsatte manageren.

- Vi vokste veldig mye, og det er derfor vi er på toppen av tabellen nå. Det er faktisk veldig godt gjort. Det er ikke lett å tape to kamper mot Liverpool og Arsenal, for så å finne kreftene til å ta over tabelltoppen med en seiersrekke på 13 kamper, avsluttet Conte.

