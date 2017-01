Alpint: Uhell i starten sendte Kilde ut i kvartfinalen

Kilde imponerte voldsomt i åttendedelsfinalen da han sendte Marcel Hirscher ut med en margin på fem hundredeler over to omganger. Da imponerte virkelig den norske fartsspesialisten. Sammen med Hirscher forsvant også Henrik Kristoffersen ut med en gang. Han tapte klart for tyskeren Linus Straßer.

Kilde duellerte mot Pinturault fra Frankrike i kvartfinalen. Han tok seieren i den første omgangen med ti hundredeler, men var uheldig i den andre og hektet fast skien og staven i starten. Det gjorde at han kom på etterskudd med en gang i den andre omgangen.

I et desperat forsøk på å hente inn igjen det forspranget franskmannen hadde, kjørte Kilde på grensen og risikerte alt. Han kom bakpå og ble disket midtveis ned i traseen i annen omgang. Dermed ble det semifinaler og finale i City-eventet i Stockholm uten nordmenn på herresiden.

Norge hadde også med Henrik Kristoffersen, Jonathan Nordbotten og Sebastian Foss-Solevåg som alle måtte si takk for seg etter åttendedelsfinalen.

(©NTB)