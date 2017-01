West Ham kritiserer respektløs Payet

Payet hadde en fantastisk fjorårssesong for London-klubben, men fortalte tidligere denne måneden at han ville bort fra West Ham. 29-åringens streik vakte kraftige reaksjoner i klubben, og manager Slaven Bilic uttalte 12. januar at han ikke trodde Payet ville forsvinne i januar.

Søndag ble han likevel bekreftet klar for gamleklubben Marseille etter halvannen sesong i Premier League.

- Klubben ønsker å notere at vi er dypt skuffet over at Dimitri Payet ikke viste den samme lojaliteten og respekten overfor West Ham som klubben og fansen viste ham, spesielt ettersom han ble belønnet med en ny og lukrativ kontrakt på fem og et halvt år i fjor, heter det i en uttalelse deleier David Sullivan har sluppet i ettertid.

- For lagets beste

- Jeg ønsker å gjøre det klart at vi ikke er avhengig av å selge våre beste spillere av økonomiske årsaker og at avgjørelsen om å la Payet forlate klubben ble gjort med hensyn til managerens ønsker og for lagets beste. For å være ærlig ville jeg og styret ha foretrukket å beholde ham i klubben for å gjøre et eksempel ut av ham, ettersom ingen spiller er større enn klubben.

- Jeg er sikker på at med kvaliteten på spillerne vi har hentet i januar, er laget sterkere i utgangen av overgangsvinduet enn det var ved starten, avslutter Sullivan.

Snodgrass inn

Robert Snodgrass er hentet fra Hull for å erstatte Payet. I tillegg har midtstopper José Fonte kommet fra Southampton.

Ifølge West Ham betaler Marseille 25 millioner pund, tilsvarende ca. 260 millioner kroner, for å hente Payet tilbake. London-klubben kjøpte franskmannen for drøye ti millioner i 2015. I februar i fjor fikk 29-åringen ny kontrakt etter en drømmestart på karrieren i England. Tolv scoringer ble det i debutsesongen.

