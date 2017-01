UEFA bruker Norge som eksempel i klubbøkonomi

I 2008, det året Norges Fotballforbund innførte sitt finansielle oppfølgingssystem (FOS), hadde ingen eliteserieklubb positiv bunnlinje. I 2015, året den ferske rapporten er basert på, leverte 13 av 16 klubber overskudd.

Blant Europas 20 største ligaer har bare Spania og England like mange klubber med positivt resultat som Norge, og bare Portugal har like få klubber med underskudd (3). Målt i andel av klubbene i toppdivisjonen er Norge best i begge kategorier.

De tre klubbene som rapporterte underskudd var langt under grensen for "stort underskudd". Norge kommer godt ut også for andelen av klubbenes omsetning som går til lønnskostnader. 51 prosent betyr at bare Sverige ligger lavere (50), mens Danmark for eksempel har 64 prosent, Sveits 67 prosent og Østerrike 74 prosent.

Gledelig

- Dette viser viktigheten av sterk og målrettet styring på nasjonalt nivå, innføring av lover og regler for å snu utviklingen. Det gleder meg å kunne si at når jeg og mine kolleger i dag snakker med fotballforbund i andre land rundt om i Europa, så kan vi bruke Norge som et godt eksempel, sier Sefton Perry.

Han er ansvarlig for UEFAs årsrapport om klubbøkonomi, som nylig utkom for åttende gang.

For et snaut tiår siden var det ingen grunn til å se til Norge. Klubbene skaffet penger for kortsiktig forbruk i stedet for å tenke langsiktig, og de måtte stadig berges av velgjørere. I 2008 var Norge eneste nasjon i Europa uten en toppserieklubb som gikk med overskudd.

Det europeiske fotballforbundet slår i omtalen av sin årsrapport fast at klubbøkonomien i Europa er på rett vei etter innføringen av reglene for Økonomisk fair play (FFP) i 2011. Totalt har Europas toppklubber overskudd på 1,5 milliarder euro siste to år, mot underskudd på 700 millioner euro i siste to år før FFP ble innført.

Fornøyd

Norge begynte jobben med å rette opp klubbøkonomien før Europa og har virkelig begynt å se effekten. FOS ble utviklet med utgangspunkt i en nederlandsk modell og har mange likhetstrekk med FFP.

- Klubbene i Norge bør være ekstremt fornøyde med det de har gjort for å få til denne snuoperasjonen. Hardt arbeid, økt kompetanse, mer langsiktighet og bedre kontroll har medført en ekstremt god utvikling, sier Rune Nordhaug til NTB.

Nordhaug er klubblisensansvarlig i Norges Fotballforbund. Han skryter av dialogen mellom klubbene og klubblisensnemnda.

- Vi har kommet langt på vei i å sikre en bærekraftig økonomi i de norske toppklubbene, men det er viktig å huske på at sport og økonomi er ferskvare. Det er ikke tid til å hvile på laurbærene, sier han.

- Det som har vært viktig i vår modell med røde, gule og grønne soner er at vi har gitt klubbene tid til å forbedre sin økonomi. Samtidig har vi også krevd at klubbene gjør noe. Vi skal vel ikke ta all æren for dette alene. Vi har hentet gode ideer fra Nederland, så har UEFA igjen laget sitt eget system etter at de har sett på vår modell, sier Nordhaug.

