Trumps innreiseregler kan skape OL- og VM-problemer for USA

President Donald Trump har bestemt at det, for en del mennesker, skal bli vanskeligere å få innreisetillatelse til USA. Disse nye reglene kan svekke sjansene for at landet skal kunne bli vertskap for to av de aller største idrettsbegivenhetene i verden de neste ni årene.

Det er avisen The New York Times som skriver dette. Fredag underskrev Trump en presidentordre som i foreløpig 90 dager, stopper innbyggerne fra sju forskjellige land å sette sine bein på amerikansk jord. Forbudet for disse menneskene var effektivt og ble iverksatt umiddelbart.

Det blir sagt at Den amerikanske olympiske komiteen og andre amerikanske idrettsforbund forsøker å skaffe seg en oversikt over hvilke umiddelbare konsekvenser forbudet om innreise og de nye innreisereglene vil få.

Kritikk

Det er allerede kjent at minst et medlem av Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) har kommet med kritikk av de nye innreisereglene, og i den amerikanske olympiske komiteen jobbes det hardt for å finne ut hva dette i praksis betyr for idrettsfolk.

- Vi er i tett kontakt med administrasjonen for å få innblikk i de nye reglene. Det er også viktig å få klarhet i hvordan vi skal forholde oss til tilreisende idrettsfolk, sier Patrick Sandusky. Han er talsmann for Den olympiske komiteen i USA.

Sandusky sier også at regjeringen til Trump støtter Los Angeles' planer om å søke OL om sju år.

Donald Trumps nye innreiseregler til USA har skapt en storm av protester over hele verden, og i relasjon til en amerikansk OL-søknad skriver Richard Peterkin fra øystaten St. Lucia på Twitter at de nye reglene "bryter fullstendig med de olympiske idealene".

- For den amerikanske presidenten er det kollektive ansvaret mye viktigere enn individuell rettferdighet, skriver Peterkin.

Svekkede OL-sjanser

David Wallechinsky som leder Den internasjonale foreningen for OL-historikere, mener at Donald Trump svekker Los Angeles' OL-sjanser med sine utspill. Årsaken er at den amerikanske presidenten fremstår som en person som verken bryr seg om muslimer, kvinner eller latinere.

Når det gjelder OL i 2024 skal IOC fatte sin beslutning i september. Da blir vertsbyen utpekt.

Om tre år skal det bestemmes hvor fotball-VM i 2026 skal gå. Det er ventet at USA kan komme til å søke mesterskapet sammen med Mexico. Sunil Gulati som er president i Det amerikanske fotballforbundet, har tidligere sagt at med Trump som president kan det bli vanskelig å få mesterskapet.

Det kan bli ekstra vanskelig hvis ideen om å søke sammen med Mexico blir en realitet samtidig som Trump skal bygge en mur mot nabolandet. Da The New York Times konfronterte Guliati lørdag, ville ikke den amerikanske fotballpresidenten uttale seg om saken.

(©NTB)