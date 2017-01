Shearer om storklubbenes laguttak: - Galskap

I fjerde runde av FA-cupen gjorde 13 Premier League-lag 7,5 endringer på laget i snitt, skriver BBC.

Jürgen Klopp, José Mourinho, Mauricio Pochettino og Antonio Conte gjorde alle ni endringer i sine laguttak.

Liverpool røk overraskende ut for Championship-laget Wolverhampton, mens Tottenham reddet avansement i sluttminuttene med 4-3 mot Wycombe. Manchester United og Chelsea dro i land komfortable 4-0-seirer mot henholdsvis Wigan og Brentford.

- Klubbene tenker på penger, mens fansen bryr seg om trofeer. Det er veldig uheldig at det er sånn, sier Shearer til BBC.

- Det er galskap. Jeg forstår det ikke. Jeg er positiv til at unge spillere skal inn på laget, men ikke sju eller åtte av dem. Det er seks kamper fra tredje runde til finalen – det er ikke for mye å spørre om, er det?

Kritikk

Flest endringer gjorde Southampton og Arsenal som møttes lørdag. Begge lag hadde ti nye spillere på banen. Arsenal vant oppgjøret hele 5-0, etter to scoringer av Danny Welbeck og hattrick av Theo Walcott.

Flere managere har vært kritiske til det hektiske kampprogrammet i Premier League denne sesongen. FA-cupen har vist seg som en turnering hvor lagene tar sjansen på å risikere sine viktigste spillere i de innledende rundene.

- Meningsløst

En kritisk José Mourinho hadde ingenting imot å melde seg på i debatten etter seieren mot Wigan.

- Jeg kan se for meg at vi kommer til å få noen gavepakker, sånn som Watford har fått. De spilte i dag (søndag) og må spille igjen på tirsdag i Premier League. Det er latterlig når så mange av kampene ble spilt på lørdag. Hvordan er det mulig at et lag skal spille søndag og tirsdag? spurte Mourinho, ifølge Telegraph.

- Det er helt meningsløst, og jeg vet at dette ikke bare gjelder Watford. Liverpool skal spille 16 kamper, Chelsea skal spille 16 kamper, pluss noen kamper i FA-cupen, og vi er også i denne sprø situasjonen.

- Jeg tror Southampton har 15 dager uten kamp før finalen (i ligacupen), mens vi har to kamper mot Saint-Étienne (i europaligaen) og den neste runden i FA-cupen. Terminlisten i verdens beste fotballand er meningsløs.

- Realistisk sett er det nesten en umulig oppgave for Premier League, men jeg tenker bare på å vinne den neste kampen.

Tirsdag og onsdag er det full runde i Premier League.

(©NTB)