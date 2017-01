Serena Williams tilbake på verdenstoppen

35-åringen mistet verdensenerplassen til Angelique Kerber i september da tyskeren vant US Open, men etter hennes exit i fjerde runde i Australian Open lå veien åpen for Williams til å gjenerobre plassen på toppen i tennis for kvinner.

Den muligheten grep amerikaneren som slo sin storesøster Venus Williams i finalen i Australia.

Williams topper verdensrankingen med 7.789 poeng, mens Kerber på annenplass har 7.115 poeng. Tsjekkiske Karolína Plísková er nummer tre med 5.270 poeng.

