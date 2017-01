Mourinho avslo "fett" tilbud fra Kina

54-åringen la ikke skjul på at tilbudet han fikk var særdeles godt, og han sa også at han ikke vil kritisere noen som takker ja til eventuelle tilbud fra klubber i den kinesiske superligaen.

I forrige uke antydet Mourinho at Wayne Rooneys dager på Old Trafford kanskje går mot slutten, etter at den engelske landslagskapteinen ble Uniteds toppscorer gjennom alle tider. Portugiseren sa "det er store penger i kinesisk fotball", noe som førte til spekulasjoner om det er interesse for spissen fra Kina.

- Jeg har allerede avslått et veldig godt tilbud fra Kina, men jeg vil ikke kritisere noen for å takke ja til noe tilsvarende, sa Mourinho til magasinet GQ.

- De som takker jeg til eventuelle tilbud fra kineserne gjør det av egen fri vilje. Det er deres liv, deres karriere og deres valg. Jeg har sett andre managere i Premier League være kritiske. Men jeg er ikke blant dem, sier portugiseren.

Scolari og Eriksson

Høyt ansette managere som Sven-Göran Eriksson og Luiz Felipe Scolari leder lag i den kinesiske superligaen. Denne uken ble det også klart at argentineren Carlos Tevez går fra Boca Juniors til Shanghai Shenhua. Det er liten tvil om at det er pengene som har lokket dem til verdens mest folkerike land.

Tevez reiste til Kina bare 14 dager etter at brasilianeren Oscar gikk til Shanghai-klubben SIPG for 63 millioner dollar (ca. 550 millioner kroner), noe som er rekord for overganger i asiatisk fotball.

Selv om Mourinho ikke vil kritisere noen som lar seg friste av kineserne, er han klar på at han er bekymret for at det kan forsvinne mange gode og yngre spillere til det folkerike landet. Han oppfordrer alle til å tenke på mer enn penger, dersom et tilbud skal vurderes.

Stort problem

Mourinho sier at mange klubber kan få store problemer dersom de reforhandler kontrakter med spillerne sine og tilbyr, for eksempel, fem millioner pund per år, mens kineserne kommer med et tilbud som er fem ganger så stort.

- Dersom det skjer, ja, da får klubbene problemer, sier 54-åringen som tidligere var manager i Chelsea.

- Spilleren som får slike tilbud har to valg. Han kan nøye seg med fem millioner fordi han elsker fotballen, eller han kan takke ja til 25 millioner fordi han elsker pengene. Så enkelt er det, mener Mourinho.

- Den store bekymringen min går på at kineserne kan tilby kontrakter ingen europeiske klubben kan matche. Men til sjuende og sist er den spilleren som takker ja til pengene, kanskje ikke han du helst vil beholde, mener José Mourinho.

(©NTB)