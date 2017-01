Mayweather åpner for å møte UFC-stjerne

- Dersom McGregor og jeg virkelig kommer til å bli enige om en kamp, kommer det til å bli et oppgjør tilhengerne våre vil ha og like, sier Mayweather

McGregor sa lørdag i et møte med pressen i England at han gjerne vil ha en slik kamp. Han la ikke skjul på at han har planer om å sette UFC-karrieren på vent en periode for å trene boksing og forberede seg til en kamp mot Floyd Mayweather. Sistnevnte har ikke vært i ringen siden han slo Manny Pacquiao i 2015.

Da Mayweather fikk høre dette viste han stor entusiasme for å få til en slik kamp. Han sa at han gjerne vil at en slik kamp skal gå i weltervekt (63,5 kg), og han ønsker at toppmøtet skal bli en del av en "pay-per-view"-løsning med selskapet Showtime.

Fortsatt gjenstår det mange diskusjoner og mye papirarbeid før en klamp kan komme i stand, men da Mayweather ble spurt om han trodde på dette konseptet, svarte han "absolutt". Det virker som om amerikaneren, en gang verdens beste bokser uansett vektklasse, virkelig er tent på ideen.

