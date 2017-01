Kjelling tror VM-mirakelet bare var starten

Landslagssjef Christian Berge snakket om en "griselys fremtid" til NTB etter finaletapet for Frankrike i Paris søndag kveld. På tribunen satt en imponert Glenn Solberg og studerte hvordan den tidligere landslagskollegaen ledet Norge gjennom 60 historiske minutter.

Om ett år er det nytt mesterskap i Kroatia. Solberg er sikker på at Berges mannskap kan hevde seg igjen.

- Det er ikke et blaff når du gjentar suksessen fra EM i fjor. De har en gruppe unge spillere og fine gutter som er sultne. De er flinke til å trene og har evnen til å trene mye over tid. I tillegg har du ekstraordinære spillere som Sander (Sagosen) og Torbjørn (Bergerud) og flere andre som har det lille ekstra, sier Solberg, som var Berges assistenttrener fram til i høst, til NTB.

Unge profiler

Kristian Kjelling hyller Berge som tidenes norske håndballtrener og mener bredden i laget er enestående.

- Jeg tror absolutt de kan vinne et mesterskap. De profilene som trekker det tyngste lasset er unggutter. De brøt en barriere ved å nå finalen. Det tipper vår vei til slutt, sier Kjelling til NTB.

- Det er et lag som kjemper og slåss, og spiller med høyt tempo. Og plutselig slår Bergerud til som ikke mange hadde ventet så mye av. Det er en syk bredde i laget, fortsetter Drammen-treneren og ramser opp profilene på rekke og rad.

- Norges beste trener gjennom tidene

Berge, Solberg og Kjelling var alle en del av et norsk herrelandslag som aldri nådde helt opp. Før Berge ble landslagstrener i 2014, var en 6.-plass i EM 2008 den beste prestasjonen Gunnar Pettersen og Robert Hedin kunne vise til.

Kjelling er ikke i tvil om at dagens Norge-lag representerer en annen klasse, både på og utenfor banen.

- Først og fremst er det et mye bedre lag med bedre spillere og en bedre trener. Berge er nok Norges beste trener gjennom tidene. Pettersen var bra, men han som var imellom der trakk vel ikke mye oppover.

- Berge har en veldig klar og tydelig plan med måten de spiller på. Det er mye enklere å forholde seg til. Han motiverer dem og får dem til å tro på det.

Løft

Som trenere i eliteserien for henholdsvis St. Hallvard og Drammen, håper Solberg og Kjelling at den norske VM-suksessen kan gi klubbhåndballen i landet et etterlengtet løft.

- Det må gjøre noe med rekrutteringen når det er mulig for spillere fra Åros og Skoger å prestere i en VM-finale, sier Solberg.

- Dette gir selvfølgelig et kvalitetsstempel på norsk håndball. Alle spillerne på landslaget til Berge har kommet fra norske klubber, og da ser man at man kan bli god i Norge, sier Kjelling.

Eliteserien kastes i gang førstkommende lørdag når serieleder Elverum tar imot Falk.

