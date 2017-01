Johaug på inspeksjonstur til Pyeongchang

Therese Johaug er sammen med trener Pål Gunnar Mikkelsplass for å se nærmere på OL-arenaen i Pyeongchang.

Hun reiser tilbake til Norge allerede onsdag. Det norske laget med landslagssjef Vidar Løfshus og landslagstrenerne Arild Monsen og Sjur Ole Svarstad drar til Sør-Korea tirsdag sammen med den norske troppen som skal gå verdenscuprenn der til helgen.

- Jeg synes det er positivt at Therese bruker tiden i suspensjonen til å teste løyper mot OL. Hun har uttalt at det er det store arbeidsmålet hennes, sier landslagssjefen til VG.

I forrige uke hadde domsutvalget i Norges Idrettsforbund høring i dopingsaken hennes. Dom faller trolig innen et par uker. Påtalenemnda i NIF la ned påstand om 14 måneder utestengelse for brudd på dopingbestemmelsene. I oktober i fjor ble det klart at hun hadde testet positivt på det forbudte stoffet clostebol etter ha brukt en salve for en solbrent leppe.

Hvis dommen blir opprettholdt eller blir mindre enn 14 måneder så vil hun rekke lekene. Hun kan også bli frifunnet.

Johaug er foreløpig utestengt fram til 19. februar.

