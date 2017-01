Ilebrekke med annenplass i telemark

Kvinnenes konkurranse ble vunnet av den umulige sveitseren Amelie Reymond, som var 5,62 sekunder foran den norske jenta.

- Dette er et topp resultat. Det er deilig å være tilbake etter at jeg måtte stå over søndagens renn. Null tillegg er også supert, sier Ilebrekke.

Guro Heide Kjølseth ble nummer fem, mens Thea Smedheim Lunde tok 9.-plassen.

I klassen for menn ble Løken nummer tre etter å ha feilet i annenomgang. Han var 1,92 sekunder bak vinneren Nicolas Michel fra Sveits. Annenplassen gikk til tyske Tobias Müller.

- Herlig med tre pallplasser på rad. Jeg fikk to tillegg i annenomgang, uten de hadde jeg stått på toppen. Tar med meg god kjøring og selvtillit på ski videre til helgas runde i Tyskland. Det er kjempegøy at Mathilde også fikk det til å klaffe her i Slovenia med en knallsterk annenplass, sier Nygaard Løken.

Ådne Kristenstuen tok 7.-plass, mens Sivert Hole ble nummer ni.

Norge tok dessuten to pallplasseringer lørdag (Løken) og søndag (lagkonkurranse).

