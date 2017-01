Chelsea forsøker å sikre seg ny keeper

Der skriver Sky Sports.

Serielederne fra London jakter en annenkeeper bak Thibaut Courtois ettersom Asmir Begovic jaktes på av Premier League-kollega Bournemouth.

Celtic- og tidligere Liverpool-manager Brendan Rodgers sier han ønsker at Gordon skal bli i klubben og Sky Sports skriver at serielederen i Skottland forbereder et tilbud om kontraktsforlengelse for keeperen.

34-åringens nåværende kontrakt utløper om 18 måneder.

Gordon, som har en fortid i både Sunderland og Hearts, skal være én av tre keepere Chelsea vurderer som en erstatter for Begovic.

Ifølge den britiske kanalen blir også Espanyols Diego Lopez og Galatasarays Fernando Muslera vurdert av London-klubben.

