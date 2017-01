Tønnesen roser lagkameratene

Norge tapte VM-finalen 26-33 mot Frankrike i Paris. De norske håndballherrene lå kun under med ett mål til pause (17-18), men etter hvilen dro franskmennene fra.

- Vi gjorde en fantastisk førsteomgang. Vi spilte fantastisk håndball da, sier Tønnesen til TV 2.

Selv var han toneangivende for Norge før pause.

- Vi hadde utrolig bra flyt i ankomstfasen, og vi gjorde mange bra mål. Jeg følte at vi hadde et tak på dem, men jeg vet ikke helt hva som skjer i 2. omgang. Men det er et fantastisk godt lag vi møtte, innrømmer han.

- Vi er litt skuffet akkurat nå, men alt i alt skal vi være kjempefornøyd, legger han til.

- Litt kjipt

Sander Sagosen, som kom med på VMs stjernelag, er litt skuffet etter finaletapet.

- Det kjennes litt kjipt akkurat nå. Vi skulle gjerne ha stått med en annen farge rundt halsen, men sånn er livet. En dag skal vi stå på toppen, sier han.

Han mener piffen gikk litt ut av det norske laget i 2. omgang i finalen.

- Frankrike hadde for mange kort å spille på, vi gikk litt tom for krefter og gjorde en del tekniske feil. Dét blir man straffet for mot Frankrike, sier Sagosen.

- Må kose oss

Espen Lie Hansen er enig med sin lagkamerat.

- Akkurat nå er det litt kjipt. I 1. omgang var vi ikke så langt unna franskmennene, poengterer han.

Likevel ser han positivt på opplevelsen.

- Det er gøy med medalje. Det er første gang vi er i en finale, så vi må kose oss litt, sier Lie Hansen, som også er sterk i troen på at Norge en dag kan stå øverst på podiet og feire VM-triumf.

Det samme gjør landslagssjef Christian Berge.

- Akkurat nå er jeg vanvittig stolt av spillerne, det sa jeg til dem også. En gang skal vi stå øverst, sa Berge til TV 2 etter kampslutt.

(©NTB)