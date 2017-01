Suarez reddet Barcelona-poeng

Betis var best i store deler av formiddagskampen i La Liga søndag og tok en fortjent ledelse et kvarter før slutt etter at to forsøk hadde truffet stolpene bak Marc André Ter Stegen. Barcelona startet stormløpet mot Betis-målet umiddelbart og ble snytt ved to anledninger.

Først viste reprisene at ballen var over målstreken i en av flere dramatiske situasjoner, deretter mente Barcelona-spillerne at Neymar skulle fått straffe.

Sekunder før ordinær tid var over, reddet Suarez ett poeng da han satte ballen i mål til 1-1 med et kontant skudd.

Uavgjortresultatet betyr at Real Madrid har muligheten til å rykke ytterligere ifra på toppen av tabellen i La Liga. Det spanske hovedstadslaget møter Real Sociedad på hjemmebane søndag kveld.

Barcelona ligger på annenplass ett poeng bak Real Madrid, men har to kamper mer spilt.

(©NTB)