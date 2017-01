Schweinsteiger slukket Grigg og Wigan

José Mourinho gjorde ni endringer på laget som spilte ligacupsemifinale mot Hull i midtuken, men unngikk en lignende smell som Liverpool opplevde mot Wolverhampton lørdag.

Schweinsteiger fikk starte sin første kamp på over ett år, og tyskeren takket Mourinho for tilliten ved å notere seg med både målgivende og scoring i 4-0-seieren. Før han rundet av med kveldens siste scoring, hadde Marouane Fellaini og Chris Smalling nær sagt avgjort fjerderundeoppgjøret med to mål på hver sin side av hvilen.

Grigg-hit

Wigan kom til Old Trafford med en elendig statistikk mot den regjerende FA-cupmesteren, men de tilreisende supporterne skapte mye liv i borteseksjonen med EM-hiten «Will Grigg's on fire» innledningsvis.

På banen var det imidlertid lite som minnet om feststemning de første 45 minuttene, selv om det ikke var noe å si på at Manchester United gikk til pause med ledelse. Hjemmelaget trillet mye ball på tvers, og rett før pause fant Schweinsteiger Fellaini som kriget inn 1-0 med et kontant hodestøt.

Målshow

Servitør Anthony Martial og målscorer Chris Smalling kopierte ledermålet i det 57. minutt, før Henrikh Mkhitaryan, som misbrukte en stor mulighet i første omgang, gjorde 3-0 på en kontring der Martial var nest sist på ballen igjen. I sluttminuttene viste 32 år gamle Schweinsteiger seg som en atlet da han feide inn 4-0.

Warren Joyce, mannen som overtok som reservelagstrener i Manchester United etter Ole Gunnar Solskjær, fikk se United-keeper Sergio Romero gi en unødvendig retur ved en anledning, men nærmere kom aldri Championship-laget en redusering.

Med unntak av Liverpool er storlagene Chelsea, Manchester City, Arsenal og Tottenham også videre til femte runde i FA-cupen.

