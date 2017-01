Rørt Federer hyllet av Nadal etter dramatisk finale

Federer vant en nervepirrende finale som gikk til et femte og avgjørende sett med 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3. Sveitseren var skarpest da det gjaldt som mest mot Nadal og trengte to matchballer på å innkassere sin femte seier i Australian Open. Avgjørelsen kom etter bruk av "hawkeye-teknologi".

35 år gamle Federer tok sin 18. Grand Slam-tittel etter seks måneders fravær fra tennisbanen. Den forrige kom i 2012.

- Jeg tror ingen av oss trodde vi skulle spille i finalen mot hverandre i Australian Open da vi møttes for fem-seks måneder siden. Tennis er en tøff sport. Det er ingen uavgjort, men hvis det hadde vært mulig, hadde jeg gledelig delt seieren med Nadal, sa Federer på podiet etter seieren.

- Tidenes beste

Det forrige møtet mellom Federer og Nadal var i Basel i 2015, også da gikk sveitseren av med seieren. Han fikk likevel en revansje for tapet for spanjolen i Australian Open i 2009. Også den kampen gikk til fem sett.

Finalen i Melbourne svingte fram og tilbake, helt til Federer festet grepet i det avgjørende settet. 35-åringen brøt Nadal tidlig og servet for seier. Med den 18. tittelen kom også tårene.

- Roger Federer er tidenes beste herrespiller, det er det ingen som helst tvil om, sa imponerte kommentatorer på Eurosport etter kampen som varte i tre timer og 38 minutter.

Hyllet Federer

Etter den 35. duellen mellom de to konkurrentene benyttet Nadal muligheten til å hylle rivalen.

- Gratulerer til Roger og hans team. Det er fantastisk å se hvordan han spiller etter å ha vært ute så lenge. Du har åpenbart jobbet hardt, og jeg er glad på dine vegne, sa Nadal, mens han henvendte seg til Federer.

- Det var en fantastisk match, og antakeligvis fortjente Roger seieren litt mer enn meg. Jeg føler jeg er tilbake på høyt nivå og skal fortsette å kjempe gjennom hele sesongen, avsluttet den skadeplagede spanjolen.

Etter at Andy Murray og Novak Djokovic ble slått ut tidlig, var det ventet at de to veteranene ville møtes i finalen av Australian Open. Federer er for øvrig den første spilleren som har vunnet fem eller flere titler i tre forskjellige Grand Slam-turneringer.

