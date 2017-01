Liverpool sender Mané i privatfly for å rekke Chelsea-kampen

Mané har den siste tiden vært opptatt med Afrikamesterskapet, men ble selv syndebukk da hans Senegal røk ut i kvartfinalen mot Kamerun.

Kampen gikk til straffesparkkonkurranse og det var Mané sin bom som gjorde at Vincent Aboubakar kunne sende Kamerun videre. Liverpools juvel var fullstendig knust og oppløst i tårer etter kampen.

Nå skal Liverpools eiere i Fenway Sports Group ha ordnet et privatfly for Mané, slik at han skal returnere til Storbritannia så fort som mulig. Håpet er at kantspilleren i det minste skal være med på benken mot Chelsea på tirsdag. Det skriver britiske The Telegraph.

Også den britiske journalisten Dominic King skriver det samme og legger til at Mané sannsynligvis starter på benken tirsdag.

Liverpool-laget har slitt stort etter at Mané dro til Afrikamesterskapet for å representere Senegal. Jürgen Klopp sitt mannskap har tatt kun én seier i Manés fravær, og røket ut av både ligacupen og FA-cupen.

