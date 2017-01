Killi med ny bronse i X-Games

Dombås-jenta sikret bronsen med 85,66 poeng i sitt andre forsøk. Også i tredje og siste forsøk oppnådde hun samme poengsum.

- Dette føltes som en seier etter at jeg har vært svak under trening. Jeg hadde ikke trodd på medalje foran X-Games, og dette er over all forventning, sa Killi.

Hun fikk i sommer påvist brudd i bekkenet. Derfor måtte fristilkjøreren ta det rolig i sesongstarten. Under X-Games har hun også trøblet med leggene.

God under press

Sportssjef Christopher Frankum var stolt over å se 19-åringen levere da det gjaldt som mest.

- Etter en lang skadeperiode er det godt å se Johanne tilbake igjen. Hun har slitt litt under treningen her hele uken, men gjorde fremsteg hver dag. I sitt andre run i dag kjører hun sitt beste run for uken og viser styrke under press. Tredjeplassen er som en seier for Johanne i dag. Det gir henne en god følelse for de neste ukene, sier Frankum.

14-åring vant

Kometen Kelly Sildaru (14) fra Estland stakk av med gullet med poengsummen 92,33 fra første forsøk. Sølvet gikk til franske Tess Ledeux.

Killi vant slopestyle-bronse rundt samme tid i fjor. Hun sikret seg også en sølvmedalje i Big Air på hjemmebane i Oslo en måned senere.

Søndagens bronse var Norges andre X-Games-medalje i helgen. Lørdag vant Øystein Bråten gull i herrenes slopestylefinale.

(©NTB)