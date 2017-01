Johansen og Fulham knuste Hull

Mesterserielaget kjørte over Hull hjemme på Craven Cottage foran drøye 15.000 tilskuere søndag formiddag og tok seg videre til femte runde i den tradisjonsrike turneringen med en solid seier.

Johansen scoret kampens siste mål da han sendte ballen i nettmaskene bak Hull-keeper Eldin Jakupovic fra omtrent ti meters hold i det 78. minutt.

Omar Elabdellaoui og Adama Diomande spilte hele kampen for Hull. Det samme gjorde Johansen, som også pådro seg et gult kort for Fulham.

Sone Aluko, Chris Martin samt 16 år gamle Ryan Sessegnon scoret de øvrige målene for Fulham. Evandro sto bak Hulls 1-1-utligning, som til slutt bare ble et trøstemål.

