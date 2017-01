Frisk Asker med nok en hjemmesmell

Gjestene fra Fredrikstad ledet 3-0 allerede etter snaut 29 minutters spill. Didrik Tollefsen og Petter Wennerström scoret målene tidlig i første periode, mens Anders Pedersen sto bak Stjernens tredje fulltreffer.

Frisk Asker våknet ikke før mot slutten av kampen. To reduseringer fra Henrik Ødegaard og Torstein Nordrum ga håp om forlengning, men i siste sekund økte bortelagets Viktor Backman til 4-2.

Dermed gikk Frisk på sitt annet strake hjemmetap. Klubben har bare vunnet 7 av 18 seriekamper på egen is etter ordinær tid. Seks ganger har Sune Bergmans mannskap stått poengløs igjen i egen hall.

Opptur

Frisk har plukket 27 av 61 poeng på hjemmebane. Det er fjerde dårligst i eliteserien. Borte er klubben derimot nest best med sine 34 poeng.

Søndagens seier var en fin opptur for Stjernen etter to strake tap. I likhet med Frisk Asker trives østfoldingene best på tur. Klubben har vunnet sine tre siste bortekamper.

Frisk ligger på fjerdeplass med 61 poeng etter 37 kamper. Det skiller to poeng opp til treer Lillehammer. Stjernen er nummer sju med sine 55 poeng.

Rotet bort seieren

For Storhamar ble det overtidstap hjemme mot Manglerud Star. Gjestene fra Oslo vant 4-3 da Karl Pearson scoret vinnermålet halvannet minutt ut i forlengningen.

Hjemmelaget ledet både 2-0 og 3-2, men det holdt ikke inn til tre poeng.

Storhamar har 58 poeng. Det holder til en sjetteplass på tabellen. Manglerud Star ligger nest sist med 45 poeng. Med åtte seriekamper igjen har ikke Oslo-laget gitt opp håpet om å bli blant de åtte beste som går videre til sluttspillet. Det er seks poeng opp til Sparta på åttendeplass.

