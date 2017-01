Berge hyller spillernes tittelsult

Norges håndballherrer tapte VM-finalen 26-33, men hang tidvis godt med. Til pause ledet vertsnasjonen bare 18-17. Etter kampen var spillerne glad for prestasjonen i mesterskapet, men likevel skuffet over finaletap - naturlig nok.

Christian Berge er klar på at framtiden ser bra ut. Det norske laget har en gjennomsnittsalder på bare 25,8 år. Dermed har spillerne mange gode år igjen i beina.

- Framtiden er "griselys". Hver gang vi får spilt slike kamper, så er det perfekt med tanke på rutine. Det skal vi ta med oss. Men det var mange blikk etter pokalen etter kampslutt, og det liker jeg veldig godt. Det er en gjeng vinnere vi har med oss, sier landslagssjefen til NTB.

Han og spillerne været håp om en sensasjon i pausen.

- Det er en følelse av litt glede og litt skuffelse nå. Vi spilte en forrykende 1. omgang, men så gikk vi litt tom for krefter. Da kom det litt tekniske feil. Men all ære til guttene, "Gud bedre" for en turnering vi har gjort. Og for en innstilling vi har hatt! Vi gir oss aldri, selv om vi er langt bak. Det er ordentlig positivt, sier Berge.

- Jeg er også stolt av guttene, det har vært en ellevill reise. Men vi vet at vi er kapable til dette. Vi har ferdighetene. Dette har vært en verdifull erfaring. På sikt blir dette veldig bra, legger han til.

(©NTB)