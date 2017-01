Welbeck-show mot Southampton

Den skadeforfulgte engelskmannen har kun vært på banen som innbytter to ganger for Arsenal denne sesongen, men fikk tillit fra start av Arsène Wenger i fjerde runde-oppgjøret i FA-cupen mot Southampton.

Det angret nok ikke den franske manageren på, da han så kampen fra tribunen ettersom han er utestengt i fire kamper etter en krangel med fjerdedommeren under kampen mot Burnley.

Welbeck brukte farten sin to ganger med sju minutters mellomrom og sørget for at Arsenal var oppe i 2-0 etter 22 minutter.

Pérez-assist

Først ble han sendt gjennom etter en flikk av Lucas Pérez. Avslutningen chippet han over en utrustende Harry Lewis via tverrliggeren og i mål.

Scoring nummer to kom etter en lang ball i bakrom av Héctor Bellerín. Ingen klarte å ta igjen Welbeck, som satte ballen mellom beina på Lewis.

Southampton hadde to gode muligheter etter at Arsenal gikk opp til 2-0, men i det 36. minutt skrudde Welbeck på gasspedalen igjen etter en ny flikk av Pérez. Denne gangen skled han ballen inn til Theo Walcott som tuppet inn 3-0.

Etter 66 minutter ble Welbeck tatt av banen og erstattet av Alexis Sánchez.

Walcott-hattrick

Chileneren trengte ikke lang tid for å følge i Welbecks fotspor. Etter å ha vært på banen i tre minutter slo han en perfekt pasning 45 grader ut til Walcott, som scoret sitt andre for kvelden.

Kombinasjonen Sánchez og Walcott lønte seg på nytt seks minutter før slutt da innbytteren slo tvers over på 16-meteren til Walcott, som enkelt satte inn sitt tredje for kvelden.

Mens Southampton-fansen forlot stadion i strie strømmer burde Pérez lagt på til 6-0. Alex Oxlade-Chamberlain, som spilte en solid kamp for Arsenal, sendte spanjolen gjennom med en frekk utsidepasning, men Pérez feilet alene med Lewis.

