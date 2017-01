Stavanger Oilers tapte toppoppgjøret

Dokken satte pucken i buret i den andre perioden etter å ha blitt servert av Maksims Ponomarenko.

Oilers tok ut keeper og tok timeout med under ett minutt igjen på hjemmeis, men det hjalp ikke. Lørenskog kjempet seg til 1-0-seier.

- Det er en fullt fortjent seier for Lørenskog, som dermed bare er poenget bak Oilers i serien, sa TV 2s kommentator.

- Da blir det en thriller av en avslutning i serien i år, kom det fra hans medkommentator.

Vålerenga møtte tabelljumbo Kongsvinger i Furuset Forum lørdag, men det kladdet på ny is fra start for hjemmelaget. Juuso Mörsky sendte Kongsvinger i ledelsen fem minutter ut i den første perioden. Espen Fanøy Salo utlignet imidlertid kun to minutter senere, før Martin Lauman Ylven og Rasmus Juell økte til 3-1 før den andre perioden.

Preben Birkeflot reduserte til 2-3 i periode to, men etter en målløs siste periode ble det klart at Vålerenga stakk av med seieren.

Sparta Sarpsborg tok ledelsen ved Patrick André Bovim på hjemmeis, men så tok Lillehammer over. Stephan Vigier og Simen Thoresen Rønold snudde til 2-1 i den første perioden, før Troy Rutkowski og Brett Cameron sikret 4-1-seier med hver sin scoring i de to siste periodene.

