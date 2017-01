Ny rekord for Jakob Ingebrigtsen

Det skriver Stavanger Aftenblad lørdag.

16-åringen ble satt ut av sykdom rundt juletider og måtte ta et par ukers treningsfri, men viste at grunnlaget var godt da han satte ny norsk innendørsrekord for juniorer på 8.19,77 på 3000 meter.

- Jeg fant ut at det kunne være like godt å komme i gang med konkurranser igjen nå etter sykdommen, og da var KM i Haugesund et godt alternativ for meg. Jeg har faktisk ikke hatt en skikkelig gjennomkjøring på kroppen siden jeg løp EM i terrengløp tidlig i desember, sa Jakob Ingebrigtsen til Stavanger Aftenblad.

- Jeg økte farten jevnt og trutt på de to siste rundene, og følte jeg hadde massevis med krefter å spa på med mot slutten, forklarte han.

Ørjan Grønnevig var nærmest stortalentet med 8.23,62 i Haugesund.

- Jeg kunne helt klart løpt enda fortere om det hadde vært et bedre felt, men samtidig så var denne konkurransen en veldig bra gjennomkjøring og trening for min del. Det er vel en måned til EM innendørs blir arrangert, og det er ikke utenkelig at jeg er i så bra form at jeg stiller til start der, understreket Ingebrigtsen.

