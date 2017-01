Norge arrangerer 2023-VM i kvinnehåndball

Det ble avgjort under et styremøte i Det internasjonale håndballforbundet (IHF) i Paris lørdag ettermiddag.

Det blir Norges første kvinne-VM på hjemmebane siden 1999.

- Det blir veldig moro å arrangere VM sammen med Sverige og Danmark. Vi er tre rutinerte forbund med et spennende konsept. Det blir gøy med fulle haller, sier Norges håndballpresident Kåre Geir Lio til NTB.

Oslo og Trondheim

Norge er også delarrangør for både herrenes og kvinnenes EM i 2020.

- Vi har en fin flyt med å få utnyttet vår kompetanse de kommende årene. For oss er det viktig å arrangere mesterskap. Det skjerper organisasjonen vår, mener Lio.

Som vanlig blir kvinne-VM spilt mot slutten av året. Oslo og Trondheim blir de norske vertsbyene i 2023. Det skal spilles hovedrunder og åttedelsfinaler i Norge. Semifinalene og finalen går i Danmark.

- Vi har ikke store nok haller for å ha større kamper, men dette blir uansett veldig bra, forklarer Lio.

- På tide

Camilla Herrem gledet seg stort over lørdagens nyhet.

- Dette var jeg ikke klar over, men det er jo fantastisk. Jeg er sikker på at det kommer til å bli et kjempearrangement, for håndballinteressen er stor i Norge nå. Det var på tide at vi fikk et mesterskap igjen, sier Herrem til VG.

Mesterskapet er nesten sju år unna. Herrem vil da være 37, men håndballstjernen fra Stavanger håper å kunne være med på VM-festen på hjemmebane.

- Nå er det ganske lenge til, og jeg vet jo ikke hvordan ting er da. Men de som får være med på mesterskapet, får være med på en utrolig morsom greie.

Det blir fjerde gang at et kvinne-VM spilles i Skandinavia. Norge var vertskap i 1993, mens mesterskapet i 1999 ble holdt i Norge og Danmark. Danskene arrangerte også 2015-VM.

Ungarn og Russland var de to andre søkerne til 2023-VM.