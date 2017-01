Folket hyller håndballgutta

- Herlig @NORhandball. Gratulerer med en fantastisk innsats så langt...., skrev statsminister Erna Solberg på Twitter etter den dramatiske 28-25-seieren i Paris fredag kveld.

Hun var langt fra den eneste som satt klistret til TV-skjermen.

- Har kløpet meg i armen i en time, men det ER sant. Finale! VM! Elsker, elsker dette laget! skrev Lars Tjærnås.

- Stolt av dere, gutta. Velfortjent! tvitret tidligere landslagsspiller Erlend Mamelund.

- Dette unner jeg deg så sinnssykt, Bjarte Myrhol! Fantastisk person og forbilde!, lød det fra Stian Vatne.

- Noen av de fotballgutta hadde fått fik om de hadde kommet inn i en håndball/hockeygarderobe. Annen kodeks. "Play for yourself" går ikke, skrev fotballekspert Morten Langli.

Matchvinner

Torbjørn Sittrup Bergerud får naturligvis oppmerksomhet etter at han reddet straffekastet som kunne sendt Norge ut av semifinalen i siste sekund av ordinær spilletid.

- Det øyeblikket Bergerud redda straffen i siste sekund, setter jeg like høyt som da Rekdal scora i Brasil 98. Ellevilt! skrev tidligere hopper Johan Remen Evensen.

- Fy faen gutter!!! Herregud!!! For en kamp! For et lag!!! Herregud!!! VM finale!!!!! Helt uvirkelig rått!!!! Kjør da, skrev John Arne Riise før han fulgte opp med en ny melding:

- Nå kom tårene her i stua. Dette er sykt! VM finale!!! For en trener! For en keeper! For en kaptein! For et lag!

Finale

Søndag venter en historisk VM-finale når Norge møter Frankrike i Paris.

- Unbelievable! VM-finale! Norge! For en vill gjeng, GRATULERER!, skrev Ada Hegerberg, som spiller for franske Lyon.

- Herregud, for en prestasjon! tvitret Stefan Johansen.

- Helt enormt! Litt ekstra stolt av å være norsk i dag, lød det fra Pål André Helland.

- Herlig, fantastisk, gratulerer håndballgutta! Vi er i 100!, skrev Jonas Gahr Støre.

- Stolt over å være norsk. Utrolig imponert over #håndballgutta. Ekte glede og dedikasjon til det de gjør, tvitret bryteren Stig-Andre Berge.

- Det dere har vist hele Norge nå gjør meg stolt av å være norsk. Moral og samhold! Gratulerer @bjartemyhol og resten av gutta, skrev hockeyprofil Ole-Kristian Tollefsen.

- FOR ET LAG. Rå prestasjon av de norske håndballgutta! Gratulerer med historisk VM-finale, skrev hotellkonge Petter Stordalen.

