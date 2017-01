Falla spurtslått av Nilsson

- Det var så jevnt i finalen! Jeg er så glad for å vinne her, sa en smilende Nilsson i seiersintervjuet.

- Jeg hadde jo lyst til å vinne, men følelsen nå er mye bedre enn den var i Toblach. Jeg er mye nærmere toppform nå enn jeg har vært, sa Falla til NRK.

Maiken Caspersen Falla åpnet hardt i finalen, men det svenske hjemmehåpet Stina Nilsson hang på. Det samme gjorde Heidi Weng. Helt mot slutten ble det klart at det var Nilsson og Falla som skulle spurte om seieren, og den svenske jenta vant med minst mulig margin.

- Nilsson vinner med ett hundredel! Det nederlaget er selvfølgelig surt, men vi håper hun revansjerer seg i VM, sa NRKs kommentatorer.

Heidi Weng ble nummer tre i finalen, 1,88 sekunder bak Nilsson.

- Det gikk veldig bra, egentlig. De to beste var det lite å gjøre med, så da gjaldt det for meg å holde tredjeplassen. At jeg klarer å gjøre det så bra i sprint igjen, er veldig gøy, sa Weng.

Verken Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kathrine Harsem eller Mari Eide tok seg til finalen lørdag.

(©NTB)