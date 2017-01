Christiansen på 6.-plass i skiskytter-EM

24-åringen var litt over et halvminutt unna medalje. Christiansen var feilfri på de tre første skytingene, men på siste stående ble det to strafferunder.

Fredrik Gjesbakk hadde to bom og endte på sjuendeplass. Han ble slått av Christiansen på oppløpet med tre tidels sekund.

For Erlend Bjøntegaard ble det en 14.-plass i polske Duszniki-Zdrój. Han noterte seg for tre bom. Vegard Gjermundshaug (25.-plass), Kristoffer Skjelvik (30.-) og Martin Femsteinevik (32.-) deltok også på jaktstarten.

I toppen ble det dobbelt russisk. Alexander Loginov tok gullet, mens sølvet gikk til Jevgenij Garanitsjev. Latviske Andrejs Rastorgujevs sikret bronsemedaljen.

I kvinneklassen var Karoline Erdal best av de norske med sin 14.-plass. Hun var i mål 2.56,5 minutter bak den russiske vinneren Jirina Starykh. Hun hadde fire bom i løpet av rennet.

Deretter fulgte Ingrid Tandrevold på 16.-plass, mens Marion Rønning Huber ble nummer 20. Turi Strømmen Thoresen (35.-plass), Hilde Eide (42.-) og Emilie Kalkenberg (47.-) var de øvrige norske.

