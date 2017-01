VG: Høiland åpner for retur til Viking

Det erfarer VG fredag.

Spissen skal sammen med familien ha et ønske om å flytte hjem til Rogaland. 27-åringen blir i mars far for andre gang og dette kombinert med spisskonkurransen i Strømsgodset skal gjøre at han og kona Maria Fløisland Høiland er interesserte i å flytte tilbake Rogaland.

Strømsgodset har nylig hentet Pontus Engblom og Marco Tagbajumi på samme plass som Høiland.

Agent Atta Ateke forteller ifølge VG at spilletid og familiære hensyn veier tungt i enhver avgjørelse for spissens fremtid.

Bård Wiggen, fotballdirektør i Viking, bekrefter til avisen at Høiland har blitt diskutert.

- Tommy er et navn som har vært oppe. Det har kommet signaler på at Tommy ønsker å flytte tilbake til Stavanger.

