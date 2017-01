TIL-spiller frykter terror - dropper treningsleir

– Det er så enkelt at jeg ikke er så begeistret over den situasjonen som er i Tyrkia. Jeg har tidligere vært oppi den terrorsituasjonen som var i Frankrike. Og det var ikke noe hyggelig. Derfor har jeg valgt ikke å bli med til Tyrkia, sier Ulrik Yttergård Jenssen til NRK.

Han bodde i Lyon da Paris ble rammet av terror i november 2015.

– Så du føler deg ikke komfortabel med å reise til Tyrkia nå?

– Ja, rett og slett. Det var spesielt å oppleve at terror kunne skje så nært deg da jeg bodde i Frankrike, du gikk hele tiden og så deg over skuldra. Og jeg tippet jeg ville reist til Tyrkia med den følelsen. Derfor velger jeg å stå over, sier Jenssen til NRK.

Han skal dessuten på treningsopphold i en annen klubb. NRK melder at klubben det er snakk om er nederlandske Groningen, der storebror Ruben Yttergård Jenssen allerede spiller.

Danske Silkeborg skrinla nylig sin treningsleir i Tyrkia.

(©NTB)