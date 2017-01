Nadal til finale etter maratonkamp mot Dimitrov

Nadal vant 6-3, 5-7, 7-6 (7-5), 6-7 (3-7) og 6-4. Spillerne brukte nærmere fem timer på sin semifinale, og klokken hadde passert midnatt i Melbourne da kampen ble avgjort.

Mens torsdagens femsetter mellom Roger Federer og Stan Wawrinka var over etter drøyt tre timer, ble semifinalen mellom Nadal og Dimitrov et oppgjør mellom to grunnlinjespesialister. Det var ofte lange og tøffe ballvekslinger mellom de to.

- Akkurat nå er det litt vanskelig å forklarte mine følelser. Grigor spilte godt, og det ble en stor kamp, sa Nadal, som takket publikum for støtten han fikk underveis.

- Det har vært en flott uke for meg, og å være i en finale igjen er utrolig stort. Det har vært noen tøffe stunder med skader, og det har tatt litt tid å komme tilbake til toppnivået mitt, fortsatte Nadal i seiersintervjuet sitt.

- Jeg har jobbet knallhardt med å komme tilbake, og jeg har alltid hatt drømmen om å være i en finale igjen.

Spesiell finale

Nadal er klar for sin fjerde finale i Australian Open. På spørsmål om hvordan det blir å møte Roger Federer sa han:

- Jeg håper at jeg først og fremst klarer å komme meg igjen etter denne kampen. Det blir spesiell finale for oss begge etter det vi har vært gjennom av skader. Han var hos meg i forbindelse med åpningen av tennisakademiet mitt på Mallorca i fjor sommer. Han slet med kneskade og jeg med håndskade, så derfor ble det bare til en kort slagveksling mellom oss og noen av elevene. Der og da var det ingen av oss som trodde vi skulle møtes i en finale her i Melbourne, sa Nadal.

Det som til sist skilte Nadal og Dimitrov var at spanjolen hadde langt færre såkalte upressede feil enn sin motstander. Bulgareren hadde derimot langt flere vinnende slag i kampen, men altså ikke nok til å vinne selve kampen.

Mange servebrudd

Nadal fikk det første servebruddet i kampen på stillingen 2-1, og ga seg ikke før han hadde tatt åpningssettet med 6-3.

Det neste settet skulle bli servebruddenes sett. Det var Dimitrov som fikk muligheten til det første servebruddet til 3-1. Ofte holder det ikke med ett servebrudd når Nadal er motstander. Han brøt tilbake da han reduserte til 3-4. Nadal klarte derimot ikke å holde sitt neste servegame.

Heller ikke Dimitrov hadde samme susen over sine server som i åpningssettet, og Nadal kunne nok en gang redusere til 4-5. Nadal klarte å avverge fire settballer i egen serve før han utlignet til 5-5. Så var det derimot slutt, og Dimitrov tok ledelsen 6-5 før spanjolen nok en gang rotet det til serven sin.

I det tredje settet brøt Nadal først til 3-2, men han klarte ikke å holde sitt eget servegame, og spillerne var like langt på 3-3. Så holdt spillerne sine server, og settet gikk til tiebreak. Nadal fikk sitt minibreak og tok hjem settet.

Mirakuløst

I fjerde sett holdt spillerne sine server fram til 6-6 og et nytt tiebreak. Bulgareren fikk et lite brudd til 3-2 og servet selv fram til 5-2. På stillingen 6-3 hadde fikk han tre settballer og utnyttet det andre forsøket slik at kampen gikk til fem sett.

I avgjørende sett levde Nadal farlig i sine server, men klarte på mirakuløs måte å redde seg inn igjen i kampen. Han slo tilbake, brøt Dimitrov til 5-4-ledelse og kunne serve settet og kampen inn til 6-4. Han trengte tre matchballer på å avgjøre.

Nadal hadde før kampen møtt Dimitrov åtte ganger og vunnet sju. Siste møte var i Beijing i fjor med bulgareren som vinner.

30 år gamle Nadal har møtt Federer hele 34 ganger, og har vunnet 23 av dem. Siste møtet mellom de to var i Basel i 2015 med Federer som vinner. Nadal tok sin eneste seier i Australia da han slo Federer i 2009-finalen.

