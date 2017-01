NHL: Capitals fortsetter storformen

Evgenij Kuznetzov scoret to og Aleksandr Ovetsjkin satte sitt 23. mål for sesongen da Capitals kjørte over Devils på deres hjemmebane i New York.

André Burakovsky noterte seg for både scoring og assist, mens Lars Eller også kom i målprotokollen i 5-2-seieren. Bakerst hadde Braden Holtby 27 redninger for Capitals.

- For én måned siden hadde vi ikke trodd at vi skulle være der vi er nå. Vi spilte ikke vår beste hockey i dag, men vi gjorde noen viktige mål på riktig tidspunkt, sier Holtby, ifølge nhl.com.

Leder

På de 14 kampene Washington har spilt siden årsskiftet har laget bare tapt to kamper. Det var mot Ottawa Senators og Pittsburgh Penguins. Capitals leder Eastern Conference Metropolitan med 72 poeng på 49 kamper.

Torsdagens motstander New Jersey Devils har innsett at sluttspillet går uten dem.

- Jeg tror fortsatt vi har et lag som kan spille bra og vinne kamper. Det er målet vårt nå, men virkeligheten er den at vi ikke kommer til å ta oss til sluttspill, sier Devils-målvakt Cory Schneider.

Devils har hatt en tung sesong og har tapt sju av 13 kamper i år.

Ingen nordmenn

Verken Mats Zuccarello (New York Rangers) eller Andreas Martinsen (Colorado Avalanche) var i aksjon torsdag.

Resten av torsdagens NHL-kamper endte slik: Boston Bruins - Pittsburgh Penguins 4-3, Carolina Hurricanes - Los Angeles Kings 0-3, New York Islanders - Montreal Canadiens 3-1, Philadelphia Flyers - Toronto Maple Leafs 2-1, Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 2-1 e.f., Ottawa Senators - Calgary Flames 2-3 e.f., Minnesota Wild - St. Louis Blues 5-1, Nashville Predators - Columbus Blue Jackets 4-3, Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets 3-5, Dallas Stars - Buffalo Sabres 4-3, Arizona Coyotes - Vancouver Canucks 3-0, San Jose Sharks - Edmonton Oilers 1-4.

(©NTB)