Larvik rotet bort seieren i sluttminuttene

Larvik-laget kom tregt i gang, men våknet halvveis i første omgang og gikk til pause med ettmålsledelse. Lagene fulgte hverandre tett etter hvilen, men mot slutten virket det som Larvik var sterkest og skulle ta to sterke bortepoeng.

Hjemmelaget ga seg likevel aldri, og da Amanda Kurtovic misset på sitt skuddforsøk på stillingen 26-25 med under minuttet igjen, kontret Bucuresti inn utligning. I tillegg fikk Tine Stange en tvilsom utvisning i scoringsøyeblikket.

Larvik-trener Tor Oddvar Moen tok time out med 12 sekunder igjen og ga klar beskjed om at ett poeng var godt nok. I det siste angrepet valgte han å beholde keeper Sandra Toft i målet framfor å spille seks mot seks. Til slutt ebbet angrepet ut i et frikast som gikk i blokka.

Poenget gjør at Larvik fortsatt ligger på tredjeplass i hovedrundens gruppe to før resten av kampene i gruppen spilles lørdag.

Győr topper gruppen med seks poeng. Det ungarske laget møter Krim Ljubljana, som har ett poeng mer enn Larvik.

