LSK-Ofkir på vei til belgisk fotball

Der blir Ofkir gjenforent med tidligere LSK-trener Rúnar Kristinsson.

Ifølge RB får LSK i underkant av 1 million norske kroner for spilleren.

– For vår del er det ikke snakk om en stor overgangssum. Vi ser mer på muligheten for et videresalg senere, og ikke minst på muligheten for å gi en spiller som ønsker dette en sjanse, sier daglig leder i LSK, Robert Lauritsen.

Rúnar Kristinsson bekrefter overfor lokalavisen at klubbene er inne i en prosess om overgang.

