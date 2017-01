Johaug tilbake til langrennssatsingen

Etter torsdagens avslutningsdag var det en lettet og fornøyd Johaug som forlot Ullevaal og den enorme medieoppmerksomheten. Nå skal hun gå tilbake til de vante treningsrutinene.

- Nå fortsetter vi det vi har gjort fram til disse to dagene. Therese har lagt et treningsopplegg som hun har fulgt, og hun kommer til å følge det videre. Det blir egentlig bare å fortsette det man har gjort, sa manager Jørn Ernst til NTB.

- Det blir nok å komme tilbake til litt snø og få gått litt på ski. Det er ingen andre planer akkurat nå. Så blir det spennende å se hva resultatet blir. Vi får håpe dommen kommer så fort som mulig, slik at perioden blir så kort som mulig, la han til.

Johaug var ikke i nærheten av like preget som under den gråtkvalte pressekonferansen i oktober, men det har likevel vært en belastning å få rippet opp igjen i hendelsene som førte til at hun ble suspendert og står i fare for å bli utestengt i over ett år.

- Preget

- Det er en situasjon som er surrealistisk for alle. Therese er blitt godt forberedt gjennom advokatene, og hun har gått gjennom saken mange ganger. Så hun var godt forberedt, men det er en belastning å sitte der i to dager og få alle detaljer opp igjen. Jeg så hun var preget innimellom, men det har gått veldig bra, sa Ernst, som har sittet på første rad i Brann-losjen under forhandlingene.

- Hun har tenkt på dette lenge, og hun har gått gjennom saken mange ganger, så det gikk fint. Hun var imidlertid preget da hun snakket om det i går, og hun var litt preget da Fredrik (Bendiksen, tidligere landslagslege) forklarte seg i dag. Det går inn på en, bekreftet manageren.

Avslutningsdagen var en god dag for Johaug-leiren, og det er optimisme før domsutvalget i Idrettsforbundet skal avsi sin dom innen én måneds tid.

- Vi tenker at dette gikk veldig bra. Therese gruet seg til sin forklaring, men det har vært fint å belyse saken. Det kom fram flere detaljer, og Fredrik kom også med mer detaljer. Therese er veldig godt fornøyd med at saken er blitt belyst, forklarte Johaug-manageren.

Comeback

Langrennsløperen varslet under sin forklaring onsdag at hun vil gjøre alt hun kan for å komme tilbake i langrennssporet. Det ble lagt merke til i langrennsmiljøet.

- Det jeg registrerer spesielt er at Johaug er motivert til å komme tilbake til skisporet. Hun er veldig opptatt av hvor lang straffen eventuelt vil være. Det vitner om at hun vil tilbake så fort som mulig. Det er imponerende med tanke på det hun har vært gjennom, sa NRK-ekspert Fredrik Aukland til NTB.

Johaug ser også fram til å komme tilbake til der hun trives best. Teamet hennes vil ikke ta stilling til hva de tenker om avgjørelsen før den foreligger.

- Nå avventer vi bare hva den endelige dommen blir, så tar vi det da, sa Ernst.

(©NTB)