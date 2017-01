Gerrard vet ikke hvor langt trenerkarrieren kan ta ham

36-åringen, som fikk 114 landskamper for England, starter neste måned som ungdomstrener på Liverpools akademi.

Gerrard vant både mesterligaen, UEFA-cupen, FA-cupen og ligacupen som spiller. I november takket han nei til å bli manager i MK Dons, som spiller på nivå tre i engelsk fotball.

Den tidligere midtbanespilleren mente det var altfor tidlig å ta over en klubb.

- Det er ikke noe hastverk, ingen tidsskala, sier Gerrard.

Vil ikke forhaste seg

Han jobber med å fullføre UEFAs A-lisenskurs. Det vil gjøre at Liverpool-legenden kan trene klubber i Premier League.

- Det vil være dumt av meg å forhaste ting og gjøre noe før jeg er klar. Jeg har veldig flinke folk rundt meg, og forhåpentlig dukker det opp spennende muligheter i fremtiden, sier Gerrard.

Han spilte over 700 kamper for Liverpool gjennom 17 år. I mange år var Gerrard kaptein for Anfield-laget.

- Jeg har mange drømmer og en ambisjon om å bli så god trener som mulig, men vi må vente for å se om jeg blir flink nok, sier Liverpool-helten.

Nervøs og spent

Han har hatt flere muligheter da framtiden skulle stakes ut. Gerrard valgte å returnere til gamleklubben.

- Det vil alltid være et emosjonelt forhold mellom meg og Liverpool. Men avgjørelsen om å komme tilbake som trener og hva det krever, kunne jeg ikke ta ut fra sentimentale årsaker. Da ville jeg kommet tilbake på gale premisser, mener Gerrard.

- Jeg er veldig spent, men samtidig litt nervøs siden jeg går inn i en ny rolle, en jeg virkelig gleder meg til å komme i gang med, sier Gerrard videre.

(©NTB)