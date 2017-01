Gangnes på snø med alpinski

27-åringen er på full fart tilbake fra skademarerittet.

- Det går overraskende bra. Jeg er veldig tilfreds. Det er bare ventingen igjen, sier Gangnes.

- Jeg har prøvd meg på alpinski de siste dagene. Det er første gang på åtte måneder at jeg står på snø. Jeg må gjennom en del testing, både med ski og skøyter. Kneet reagerer veldig godt. Det er ikke ømt dagen etter, sier en beroliget Kolbukameratene-hopper til NTB.

Gambler ikke med OL-sjansen

Men det handler om ikke å gjøre "pauserommet", som Gangnes kaller den ufrivillige pausen fra skihoppingen, for kort.

- Jeg vil og må være på den sikre siden. Jeg vil ikke risikere OL neste vinter. De fem ringene rager høyt. Jeg har hatt mer trøbbel før. Jeg er forut for skjema, men starter du tidlig, er sjansen større for å få enda en korsbåndskade, sier Gangnes, som for tredje gang kjemper seg tilbake fra en alvorlig kneskade.

- Forrige gang jeg tok kneet, var jeg i gang igjen i hoppbakken på dette tidspunktet. Jeg skal klare å holde igjen, for jeg er ingen ungkar lenger. Jeg har kun én realistisk OL-sjanse igjen, påpeker totningen.

Om en måneds tid er verdenscuptreeren fra forrige sesong tilbake i hoppbakken.

- Jeg gjør comeback i månedsskiftet februar/mars, bekrefter Gangnes.

Endelig dato for returen til hoppbakken er ikke bestemt.

Frister med Raw Air-comeback

- Hva tenker du om Raw Air (10. - 19. mars)

- Realistisk er det en liten sjanse, men det er lov å drømme. Og jeg drømmer selv. Skiflygingen i Vikersund blir for drøyt, selv om ingenting er kulere enn skiflyging.

- Det er eventuelt rennet i Lillehammer som er mulig. Sjansen er 10 prosent, ikke noe mer, sier Gangnes til NTB.

Han har veldig lyst til å gjøre comeback i den nye, norske hoppturneringen.

- Det skal flyte godt om det lar seg løse. Jeg er ikke med i verdenscupen igjen før jeg kan prege renn, sier norgesmesteren fra i fjor.

Gangnes har vært smertefri i kneet siden starten av desember.

- Jeg sikter mot tre-fire hopp den dagen jeg gjør comeback. Da er jeg nok helt ferdig i hodet etterpå, sier forrige sesongs beste norske hopper.

Tror på norsk VM-suksess

I hans fravær har Daniel-André Tande sørget for at Norge stadig vekk har vært på pallen i en ellers skral sesong fra Alexander Stöckls mannskap.

- Det er tøft å se store ting gå forbi (VM og trolig Raw Air), men jeg ser en del hopp. Det er ikke alltid jeg orker å se på. Det gjør vondt, og da er det ikke alltid et must å se på skihopping. Jeg trenger litt avstand innimellom, innrømmer Gangnes.

- Men jeg gleder meg voldsomt over Daniel. Da slår konkurransehodet mitt inn i TV-stolen også. Han er bunnsolid i vinter og har tatt enorme steg. Den pakka han har, er helt ekstrem. Kapasiteten hans er det få som følger på en god dag, sier 27-åringen om lagkameraten.

- Hva tenker du om VM-mulighetene for Norge?

- Daniel og Maren (Lundby) er dem vi må sette kortene våre på. Maren er en like god medaljekandidat som Daniel. Det er vanvittig moro at hun endelig har vunnet verdenscuprenn. Maren er en av de mest hardtarbeidende jeg vet om i Idretts-Norge, sier Gangnes om lagvenninnen i Kolbukameratene.

