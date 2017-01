Fotballtilskuer i fengsel for kinaputtkasting

Det kommer fram av en pressemelding fra Göteborg tingrett fredag.

29-åringen traff Tobias Sana, som tidligere spilte for IFK Göteborg, mens han varmet opp foran IFK-tribunen. Saksøkeren ville at den 29 år gamle supporteren skulle dømmes for mishandling, men tingretten fant ikke bevis for at tilskueren mente å treffe Sana.

29-åringen dømmes for flere forhold tilknyttet fotballbråk og han må tilbringe to måneder i fengsel.

Matchen hvor Sana ble truffet av kinaputten ble avbrutt. Malmö ble senere tilkjent en 3-0-seier.

Malmö-spilleren Sana ble så sint etter kinaputtkastingen at han kastet hjørneflagget opp på tribunen hvor kinaputten kom fra.

